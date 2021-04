Bundesliga: 1. FC Köln - RB Leipzig LIVE im TV, Stream, Ticker

Bundesliga: 1. FC Köln gegen RB Leipzig

Doch auch Leipzig braucht den Sieg. Nach dem 0:0 am vergangenen Freitag gegen die TSG Hoffenheim nutzte der FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg seine Chance und zog dank eines 3:2-Sieges wieder auf sieben Punkte weg - bei noch fünf ausstehenden Spielen. Will das Team von Julian Nagelsmann die minimale Meisterchance wahren, sollte gegen Köln tunlichst ein Sieg her. Bei einem erneuten Patzer könnten die Bayern den Vorsprung bereits am Abend gegen Bayer Leverkusen weiter ausbauen. (Bundesliga: Die Tabelle).