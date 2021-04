DFB-Team: Muss Löw wegen Super League bei EM auf Kroos & Co. verzichten?

Ceferin will Spieler von EM und WM ausschließen

Wie genau diese aussehen, steht noch nicht fest, UEFA-Boss Aleksander Ceferin hat aber schon einmal angedeutet, in welche Richtung es gehen könnte. Die Spieler, die in der Super League spielen werden, sollen von den Welt- und Europameisterschaften verbannt werden.

Er ging sogar noch weiter: "Meiner Meinung nach müssen die Teams und Spieler von all unseren Wettbewerben ausgeschlossen werden. Wir werden alle nötigen Mittel ergreifen. So schnell wie möglich werden die Klubs und ihre Spieler aus den europäischen Wettbewerben verbannt. Es wird ihnen auch nicht mehr erlaubt sein, für ihre Nationalmannschaften aufzulaufen", sagte Ceferin am Montag in Montreux.