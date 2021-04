Oldenburg zurück in Erfolgsspur

Die EWE Baskets Oldenburg sind in der Basketball Bundesliga mit einen hart erkämpften Sieg in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Die EWE Baskets Oldenburg sind in der Basketball Bundesliga (BBL) mit einen hart erkämpften Sieg in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Der Meister von 2009 setzte sich am Montagabend gegen Brose Bamberg knapp mit 100:99 (50:45) durch und festigte den vierten Tabellenplatz.