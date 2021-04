Super League: Andrea Agnelli neue Hassfigur des Fußballs

Ceferin: "So hartnäckig gelogen"

"Andrea Agnelli ist für mich die allergrößte Enttäuschung. Ich habe noch nie eine Person getroffen, die so hartnäckig gelogen hat", sagte Ceferin am Montag.

Erbe der Turiner Unternehmerdynastie

In seiner Rolle als Chef der europäischen Klubvereinigung ECA und Mitglied der UEFA-Exekutive war Agnelli maßgeblich an den Plänen zur Champions-League-Reform, die trotz des Fußball-Bebens beschlossen wurde, beteiligt. Nun hat er die Seiten gewechselt und seinen Klub Juventus Turin mitgenommen auf die dunkle Seite. Oder, wie Ceferin es ausdrückt: "die Atombombe gezündet".

Andrea Agnelli, das ist auch alter italienischer Geldadel, der Erbe der Turiner Unternehmerdynastie. Er studierte an der St Clare's International School in Oxford und später an der Universität Bocconi in Mailand. Er arbeitete schon für Ferrari, ist unter anderem Vorstandsmitglied von Fiat. Zudem ist der 45-Jährige der vierte Juve-Präsident mit dem Familiennamen Agnelli.