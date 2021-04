Super League: Bayern und BVB wird laut Bericht Mitgliedschaft angeboten

Der FC Bayern und der BVB positionieren sich gegen die Super League. Einem Bericht zufolge soll beiden Teams allerdings die Teilnahme an der Eliteliga angeboten werden.

Demnach solle der Vorstand der neuen Liga so schnell wie möglich den Bayern, dem BVB und PSG die Mitgliedschaft in der Super League anbieten. Diese drei Klubs würden im Vertrag als "vorgeschlagene zusätzliche Gründungsmitglieder" genannt.

Super League: Frist für Bayern und BVB?

Innerhalb einer kurzen Frist sollen die Klubs ihre Antwort mitteilen, PSG habe demnach 14 Tage Zeit, Bayern und Dortmund 30. Im Vertrag heiße es außerdem, dass "in jeder Saison unter den Top 20 Super League Klubs mindestens zwei Klubs aus England, Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien" dabei sein werden.

Sowohl der FC Bayern München als auch der BVB nahmen am Montag Stellung zur Super League. "Der FC Bayern hat sich an den Planungen einer Super League nicht beteiligt", erklärte Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge. Er glaube nicht, dass die Super League die finanziellen Probleme der europäischen Klubs lösen wird, die durch Corona entstanden sind. Vielmehr unterstütze er die ebenfalls am Montag beschlossene Reform der Champions League.