FC Bayern: Wer wird aus Hansi Flicks Gefolge den Verein noch verlassen?

Der FC Bayern wird Hansi Flick unter bestimmten Voraussetzungen am Saisonende ziehen lassen. Doch was passiert mit seinem Gefolge?

Nicht minder spannend als die Frage nach dem Flick-Nachfolger ist, wer dem Erfolgs-Trainer folgen könnte weg von den Bayern. Flick hat zu seinem Trainer- und Expertenteam eine ganz enge Bindung, involvierte sie stets in wichtige Entscheidungsprozesse und lobte seinen Staff, wie es Flick so oft sagt, öffentlich.

Miroslav Klose (42/Co-Trainer):

Die Stürmer-Legende wird in diesem Jahr seine Fußballlehrer-Lizenz abschließen, sein Vertrag beim FC Bayern läuft am Saisonende aus. Gespräche über eine Vertragsverlängerung haben noch nicht stattgefunden.

Klose stellt sich damit klar auf die Seite von Flick und schießt gegen Salihamidzic. Mit dem Sportvorstand knallte es bereits in der Vergangenheit am Bayern-Campus ( SPORT1 berichtete exklusiv ). Gut möglich, dass er Flick folgt oder sein eigenes Ding macht. Klose möchte eines Tages Cheftrainer werden.

Danny Röhl (31/Co-Trainer):

Zunächst war er beim FC Bayern Videoanalyst. Flick förderte Röhl, vertraute ihm unter anderem Teile der Trainingssteuerung an. Am Spieltag sitzt er mit Klose auf der Tribüne und analysiert das Bayern-Spiel von oben. In den Halbzeiten flitzen beide in die Kabine und beratschlagen Flick.