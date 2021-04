HBL: Corona-Fall beim HSC Coburg bestätigt

Der am Samstag bekannt gewordene Coronafall beim Handball-Bundesligisten HSC 2000 Coburg hat sich bestätigt. Das teilte der Verein am Montag mit. Die Mannschaft habe sich als Folge in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Der betroffene Spieler habe bisher keine Symptome entwickelt.

Die Absage führte zum insgesamt 40. Spielausfall in der Handball-Bundesliga in dieser Saison. Die HBL ist dadurch in einen großen Termindruck geraten. HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann hatte jedoch in der vergangene Woche betont, dass ein Abbruch der Saison "nicht auf der Agenda" stehe. Dennoch beschäftigt sich die Liga seit langem mit Alternativszenarien für den Fall, dass die 38 Spieltage nicht planmäßig bis Ende Juni durchgebracht werden können. Dabei ist auch ein Abschlussturnier im Gespräch.