Adi Hütter und Eintracht Frankfurt - geht das bis zum Schluss gut?

Hütter-Aussage verärgert Fans

Auf SPORT1 -Nachfrage, ob er sich noch vollständig auf seine Aufgabe in Frankfurt fokussiere, entgegnete Hütter: "Ich kann jegliche Enttäuschung verstehen. Aber es ist gefährlich, wenn man nun in jede Aussage etwas hineininterpretiert. Man muss aufpassen, dass nicht alle Diskussionen von Emotionen geleitet werden."

Erreicht Hütter noch die Mannschaft?

Doch in den vergangenen sieben Tagen beschäftigten sich Umfeld und Mannschaft ausschließlich mit dem Hütter-Abgang Richtung Gladbach. Kann die für ihre Mentalität bekannte Eintracht den Schalter umlegen? Die Beispiele Niko Kovac und Marco Rose zeigten in der Vergangenheit das Gegenteil, es setzte zunächst Niederlagenserien . Plötzlich war es zweitrangig, welche Qualität der Gegner mitbringt oder auf welchem Tabellenplatz er steht. Es fehlten die nötigen Prozentpunkte, der vollständige Fokus auf die Aufgabe.

Keine interne Alternative

Andererseits sind den Hessen aber in gewisser Weise die Hände gebunden. Aktionismus hatte selten Erfolg, in den eigenen Reihen mangelt es (noch) an Qualität. Die U-Trainer Thomas Broich, Jerome Polenz, Alex Meier oder Ervin Skela gehen ihre ersten Schritte in diesem Bereich, Jürgen Kramny scheiterte im Profibereich beim VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld. Andreas Möller, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, stand zwar schon am Seitenrand, doch seine Teams hießen Viktoria Aschaffenburg und Ungarn (Co-Trainer).