ProFans-Sprecher: Klimaschutz nicht auf Kosten der Fans

Viele Fans würden bei der Anreise bereits häufiger das Auto in der Garage stehen lassen und stattdessen den Zug nehmen, so Zelt. Doch die große Verantwortung in Sachen Nachhaltigkeit müssten die Klubs tragen: "Man kann darüber nachdenken, was die Verbände und Ligen von den Vereinen verlangen. Ist zum Beispiel eine Rasenheizung ökologisch?"