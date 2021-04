Fortnite Season 6: So findet ihr Jones

In Fortnite Season 6 gibt es Herausforderungen, an denen sich Gamer besonders erfreuen. Unter den Spire-Aufträgen gibt es die Jones-Challenge. Wie löst man diese?

Die Challenge wird freigeschaltet, nachdem man die erste Spire-Herausforderung erfolgreich abgeschlossen hat. In dieser muss man die Botschaft der Spire an einem Guardian-Außenposten abspielen. Im aktuellen Kapitel von Fortnite gibt es vier Varianten der Jones-Challenge. Die Aufgaben sind über die ganze Karte verteilt. Wo findet man die Jones-Challenge und wie kann man mit ihnen sprechen? Keine Sorge, wir helfen.

Me and Mr. Jones

In der neuen Fortnite Season scheint Jones eine größere Rolle zu spielen und neben dem Battle-Royale Alltag ist das Quest eine nette Abwechslung. Sobald ein Jones gefunden wurde, muss man den Dialog starten, indem man die Option "Spire" auswählt. Dabei spielt es keine Rolle, in welcher Reihenfolge die Gespräche geführt werden. Um was es in dem Gespräch mit Jones geht, das verraten wir euch nicht – rausfinden lohnt sich aber.