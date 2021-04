Sportrechtler Lambertz: "UEFA hat keine Handhabe"

Der Sportrechtler Paul Lambertz sieht kaum eine Möglichkeit für die Europäische Fußball-Union (UEFA), den Plan der zwölf Topklubs für eine Super League zu verhindern: "Die UEFA hat nach meiner Einschätzung keine Handhabe. Denn rechtlich ist sie Monopolist, schließlich ist sie der einzige Anbieter eines europäischen Wettbewerbs. Sie darf also nicht alles machen, was sie will", sagte Lambertz im Gespräch mit der Funke Mediengruppe.