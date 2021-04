Bundesliga: Corona: Union-Berlin-Stürmer Dajaku in Quarantäne

Union Berlin: Leon Dajaku in Quarantäne © FIRO/FIRO/SID

Leon Dajaku von Union Berlin muss nach einem positiven Corona-Test in Quarantäne und wird den Berlinern erst einmal fehlen.

Das teilte der Verein vor der Partie am Mittwoch bei Borussia Dortmund mit. Der Mittelstürmer befinde sich in häuslicher Isolation. Da sich Dajaku infolge einer Fußverletzung zur Reha in Stuttgart befand, hat der Test keine Auswirkungen auf die Mannschaft. (Bundesliga: Borussia Dortmund - Union Berlin Mi., ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)