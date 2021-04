Lewandowski-Comeback wohl erst in Mainz - Goretzka wieder fit

Weltfußballer Robert Lewandowski steht Bayern München auch gegen Bayer Leverkusen wohl nicht zur Verfügung. "Er macht einen hervorragenden Eindruck. Das Spiel gegen Leverkusen kommt eventuell aber zu früh. Wir hoffen, dass er am Samstag in Mainz wieder dabei ist", sagte Trainer Hansi Flick vor dem Bundesligaspiel am Dienstag (20.30 Uhr/Sky). Torjäger Lewandowski hatte nach seiner am 28. März erlittenen Knieverletzung in der vergangenen Woche wieder mit dem Training begonnen.