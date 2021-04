Der Modus in den DEL-Play-offs

Die Coronakrise hat den Modus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) durcheinander gewirbelt - nicht nur in der verkürzten Hauptrunde in zwei regionalen Gruppen. Auch die Play-offs um den 100. deutschen Meistertitel ab Dienstag sind ein Sprint: Es gibt keine Vor-Play-offs, statt nach dem Modus "best of seven" wird nur "best of three" gespielt.