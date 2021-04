Völler: Super League ein "Verbrechen am Fußball"

Rudi Völler hat die neue europäische Super League als "Verbrechen am Fußball" kritisiert und Konsequenzen für die Teilnehmer gefordert.

Dass die deutschen Topklubs Bayern München und Borussia Dortmund beim milliardenschweren Wettbewerb nicht mitmachen würden, "zeigt, dass sie Rückgrat haben", ergänzte Völler. In Richtung des FC Liverpool, einem der zwölf Gründungsmitglieder der Super League, sagte der 61-Jährige: "Für einen Klub, bei dem die Fans 'You'll never walk alone' singen, ist das beschämend."