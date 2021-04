Super League: Eine Revolution der Generation PlayStation, Kommentar

Die Gründung der Superliga versetzt Europas Fußball in höchste Alarmbereitschaft. Ein Kommentar von SPORT1-Chefredakteur Pit Gottschalk.

Zwölf Klubs tun sich zusammen, um nach ihrem eigenen Modus einen Turniersieger zu ermitteln, und laden sehr herzlich befreundete Vereine und Sponsoren zur Teilnahme ein. In Deutschland kennt man solche Konstruktionen in bescheidener Form schon. Dort etikettierte man diese Turniere mit "Audi-Cup" oder "Telekom-Cup" und nicht so großspurig mit dem Begriff "Super League". (Super League: Die internationalen Pressestimmen zum neuen Wettbewerb)