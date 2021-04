Nationalmannschaft: Gislason nominiert Kader für EM-Quali - ohne Pekeler

In Bosnien-Herzegowina (29. April) sowie gegen Estland in Stuttgart (2. Mai) setzt sich das recht große DHB-Aufgebot außerdem aus einer Mischung aus routinierten Kräften sowie unerfahrenen Akteuren zusammen. Deutschland ist bereits für die EM 2022 in Ungarn und der Slowakei qualifiziert (13. bis 30. Januar).

"Wir haben in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele wenig Zeit, befinden uns aktuell aber auch in einer Phase mit hoher Belastung für die Spieler. Deshalb haben wir den Kreis ein wenig vergrößert, denn Lehrgang und Länderspiele sind für uns wertvoll", sagte Gislason und ergänzte: "Ich bin froh, noch einmal mehr Spieler im Training sowie gegen Bosnien-Herzegowina und Estland sehen zu können."

Gesheimer, Bitter, Pekeler fehlen beim DHB-Team

Der Lehrgang der deutschen Handball-Nationalmannschaft beginnt am Montag kommender Woche in Frankfurt/Main. Die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele soll am 5. Juli starten, vor Beginn der Wettkämpfe in Tokio sollen außerdem noch zwei weitere Länderspiele absolviert werden. - Das Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft: