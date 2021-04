José Mourinho bei Tottenham Hotspur:entlassen

13 Niederlagen bedeuten Negativrekord

Damit reagieren die Spurs auf die schwachen Ergebnisse in der Premier League, die Tottenham auf Platz 7 zurückfallen ließen. Mit dem angepeilten Champions-League-Platz dürfte es für den Klub aus dem Norden Londons bei fünf Punkten Rückstand auf Platz 4 nichts mehr werden. Zudem scheiterte Mourinho mit seinem Team im FA Cup und in der Europa League.

Mit 13 Niederlagen kassierte Mourinho in dieser Saison so viele wie nie zuvor in einer einzigen Spielzeit, auch 1,77 Punkte pro Spiel in seiner Amtszeit bei den Spurs bedeuten Negativrekord für den Portugiesen.