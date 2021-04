"Das sind Hochstapler": Gary Nevilles emotionaler Ausbruch zur Super League

Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Gary Neville hat mit emotionalen Worten Kritik an den Plänen einer europäischen Super League geäußert. Als Experte des TV-Senders Sky stellte er vor allem die beiden englischen Klubs Manchester United und FC Liverpool an den Pranger. Die Worte von Neville, einst Kapitän bei ManUnited, fanden im Netz umgehend großen Widerhall. Hier sein Kommentar:

"Ich bin Manchester-United-Fan, ich bin das seit 40 Jahren - aber ich bin empört, total empört. Liverpool, sie geben vor, dass 'You'll never walk alone', sie seien der Klub der Leute, der Fans. Manchester United, aufgebaut vor hundert Jahren von Arbeitern aus der Gegend hier, sie scheren aus zu einer Liga ohne Wettbewerb, aus der sie nicht absteigen können? Das ist eine absolute Schande! Wir müssen die Macht in diesem Land den Vereinen an der Spitze dieser Liga entreißen - und das schließt meinen Verein ein.