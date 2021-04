Super League: Die internationalen Pressestimmen zum neuen Wettbewerb

England

The Sun: Die Premier League wird erschüttert! Die Chefs der Premier League sind wütend auf die Clubs aus Manchester, Liverpool, Chelsea, Arsenal und Tottenham, weil sie den 4,6 Milliarden Pfund teuren Abspaltungsplan vorantreiben, der gestern Abend bestätigt wurde. Premierminister Boris Johnson kritisiert den Schritt, der den Fußball in die größte Krise dieses Jahrhunderts stürze, und droht der FA und der UEFA mit rechtlichen Schritten.

The Mirror: Krimineller Akt gegen die Fans! Zwölf Gründerklubs der Super League lassen die Champions League in ernsthaften Zweifeln zurück. Die Big Six der Premier League schließen sich den Europa-Rebellen Real und Juventus an.