Kleber verliert mit Dallas - Durant verletzt

Die Dallas Mavericks mit Nationalspieler Maxi Kleber haben in der NBA im Kampf um die Play-offs einen weiteren Dämpfer erlitten.

Die Dallas Mavericks mit Nationalspieler Maxi Kleber haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA im Kampf um die Play-offs einen weiteren Dämpfer erlitten. Die Mavs verloren gegen die Sacramento Kings, die zuvor neun Mal in Serie sieglos geblieben waren, mit 107:121. Dallas ist nach der fünften Niederlage aus den vergangenen sieben Spielen weiter Siebter in der Western Conference.