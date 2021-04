NBA, Pelicans-Coach schimpft auf Team - Mavericks verlieren trotz Doncic-Gala

Nach der 112:122-Niederlage der New Orleans Pelicans gegen die New York Knicks nach Overtime ließ Pelicans-Coach Stan van Gundy kein gutes Haar an seinen Spielern – genauer gesagt an den fünf Spielern, die wenige Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit einen Drei-Punkte-Vorsprung nicht über die Zeit retten konnten.