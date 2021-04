Kerber: "Heimgefühl" in Stuttgart auch ohne Zuschauer da

Auf die Anfeuerungen der Fans muss Angelique Kerber zwar in diesem Jahr verzichten, die Vorfreude auf das Heimturnier in Stuttgart ist dennoch riesig.

Auf die Anfeuerungen der Fans muss Angelique Kerber zwar in diesem Jahr verzichten, die Vorfreude auf das Heimturnier in Stuttgart ist dennoch riesig. "Ich habe so viele schöne Erinnerungen hier in den letzten Jahren gehabt, da kommt das Heimgefühl auf jeden Fall hoch", sagte Deutschlands beste Tennisspielerin, die in Stuttgart schon zweimal (2015, 2016) den Titel geholt hat, vor dem Turnierstart am Montag.