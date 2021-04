Arp glaubt an Perspektive in München: "Auf jeden Fall"

Fiete Arp glaubt an seine Chance beim FC Bayern © FIRO/FIRO/SID

Der zuletzt ins zweite Glied gerückte Fiete Arp glaubt weiter an eine Perspektive bei Bayern München. "Auf jeden Fall", sagte der 21-Jährige auf eine entsprechende Frage des kicker und fügte an: "Das hängt aber viel von mir ab. Wenn ich mich weiterentwickle, dann habe ich hier definitiv eine Perspektive. Mein Ziel lautet, in der ersten Mannschaft meine Fußspuren zu hinterlassen, dafür bin ich zum FC Bayern gekommen."