Brand über Deckarms Unfall: "Binnen Sekunden ändert sich ein Leben"

Der frühere Handball-Bundestrainer Heiner Brand ist durch den schlimmen Unfall seines ehemaligen Teamkollegen Joachim "Jo" Deckarm vor rund 40 Jahren nach eigener Aussage früher erwachsen geworden. "Ein ganzes Leben kann sich binnen einer Sekunde verändern. Das habe ich gelernt", berichtete der Weltmeister-Coach in der Zeit-Online-Serie "Mein schlimmster Tag".

Im Halbfinal-Rückspiel des Europacups der Pokalsieger in Ungarn am 23. März 1979 hatte Brand im Trikot des VfL Gummersbach einen Pass zu Deckarm gespielt. Dieser prallte unmittelbar danach mit einem Gegenspieler zusammen und blieb bewusstlos am Boden liegen. Deckarm wurde ins Krankenhaus transportiert und lag anschließend monatelang im Koma.