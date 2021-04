Super League: Die Erklärung der Gründungsmitglieder im Wortlaut

Zwölf Top-Klubs bestätigen ihre Teilnahme an der Super League und geben ein gemeinsames Statement heraus. Die Erklärung im Wortlaut.

Zwölf Top-Klubs, darunter der FC Liverpool, Real Madrid und Juventus Turin, haben die Einigung über die Gründung der neuen Eliteliga in der Nacht von Montag auf Dienstag in einem gemeinsamen Statement offiziell verkündet.

Die gemeinsame Erklärung im Wortlaut:

AC Mailand, Arsenal FC, Atlético Madrid, Chelsea FC, FC Barcelona, Inter Mailand, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Real Madrid und Tottenham Hotspur sind als Gründungsvereine beigetreten. Es wird erwartet, dass drei weitere Vereine noch vor der ersten Saison, die so bald wie möglich beginnen soll, beitreten werden ( Ergebnisse und Spielplan der Champions League ).

Die Gründung der Super League kommt zu einer Zeit, in der die globale Pandemie die Instabilität des bestehenden europäischen Fußball-Wirtschaftsmodells beschleunigt hat. Darüber hinaus haben die Gründungsvereine seit einigen Jahren das Ziel, die Qualität und Intensität der bestehenden europäischen Wettbewerbe in jeder Saison zu verbessern und ein Format zu schaffen, in dem sich Spitzenvereine und -Spieler regelmäßig messen können.