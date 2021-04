FC Bayern München: Fiete Arp will sich beim Rekordmeister durchsetzen

Fiete Arp hat den Glauben an den Durchbruch bei den Bayern-Profis nicht verloren © Imago

Fiete Arp will sich beim FC Bayern München trotz der erlebten Rückschläge durchsetzen. Er nimmt aber auch sich selbst in die Pflicht.

Arp auf eigenen Wunsch in der Zweiten Mannschaft der Bayern

Beim 3:0 in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den 1. FC Düren durfte er einige Minuten spielen, damals lief der Rekordmeister allerdings mit einer stark ersatzgeschwächten Truppe auf. Arps Alltag heißt sonst: Zweite Mannschaft. Bei Hansi Flick hat der Stürmer keine Chance. In der aktuellen Saison erzielte Arp in 25 Spielen vier Tore für Bayern II.