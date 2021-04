Serie A: Gosens und Atalanta besiegen Juventus

Robin Gosens feiert mit Atalanta Bergamo in der Serie A einen echten Coup. Atalanta besiegt Juventus im direkten Duell und zieht am Meister vorbei.

Atalanta Bergamo um den deutschen Nationalspieler Robin Gosens hat das Verfolgerduell in der italienischen Serie A gegen Juventus Turin gewonnen und ist in der Tabelle am Rekordmeister vorbeigezogen. (Service: Tabelle der Serie A)