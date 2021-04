Schalke 04 nach Pleite in Freiburg wieder eine Lachnummer

Die sichtlich enttäuschten Schalker sind so gut wie abgestiegen © Imago

Dass Schalke 04 in die 2. Bundesliga absteigen wird, ist so gut wie klar. Doch jetzt scheint auch die letzte Hoffnung verloren, sich noch mit Anstand zu verabschieden.

"Das wird ein Spiel gegen eine - so wie sie jetzt dastehen – richtige Bundesligamannschaft mit ordentlicher Form", hatte Freiburgs Trainer Christian Streich vor der Partie gegen Schalke 04 erklärt. Die Aussage sorgte schon vor dem Anpfiff bei Teilen der Fans von Königsblau für Erheiterung.

Schon nach zehn Minuten war klar, es sollte wieder einer dieser desolaten Aufritte der Gelsenkirchener werden. Und das lag nicht einmal unbedingt am frühen 1:0 für den SC Freiburg durch Lucas Höler in der siebten Minute.

Schalke in Freiburg zum Verzweifeln

Von der Defensive bis hin zum Angriff – es passte bei Schalke rein gar nichts zusammen. Vier mickrige Schüsse in 90 Minuten, davon nur zwei auf das Tor der Breisgauer. Ein geordnetes Aufbauspiel und Absprache in der Abwehr? Fehlanzeige! Letztlich konnte die königsblaue Abwehr froh sein, nicht noch zwei weitere Gegentreffer hinzunehmen.

Es zeigte sich erneut das Schalke-Gesicht, welches die Fans schon seit geraumer Zeit zum Verzweifeln bringt. In den sozialen Netzwerken hieß es bereits: "So geht es direkt weiter runter in die 3. Liga."