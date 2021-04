Radsport: Schachmann Dritter beim Amstel Gold Race

Schachmann, bereits vor zwei Jahren bei Lüttich-Bastogne-Lüttich Dritter, hatte beim letzten leichten Anstieg kurz vor dem Ziel nach 218,6 km in Berg en Terblijt in den Niederlanden noch einmal attackiert, konnte aber nicht wegfahren. Im Sprint waren dann die beiden Konkurrenten einen Hauch zu stark für den zweimaligen Gewinner der Fernfahrt Paris-Nizza.

Schachmann legte einen sehr vielversprechenden Start in die Ardennen-Woche hin, die am Mittwoch mit dem Fleche Wallone fortgesetzt wird, ehe am Sonntag mit Lüttich-Bastogne-Lüttich das letzte ganz große Eintagesrennen des Frühjahres ansteht. Dort fehlt Van Aert, was Schachmanns Chancen noch einmal vergrößert.