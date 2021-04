Bundesliga: BVB ehrt gegen Werder Bremen Helden der 90er mit Sondertrikot

In Erinnerung an das erfolgreiche Team der 1990er Jahre spielt der BVB gegen Werder Bremen in Neongelb. Damit will der Verein den Helden von damals ein Denkmal setzen.

Und so schickt der BVB an diesem Sonntag seine Spieler gegen Werder Bremen in Erinnerung an damals in grellen neongelben Trikots in die Partie – ob das dem modebewussten Fan gefällt oder nicht. (Die Tabelle der Bundesliga)