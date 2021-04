HBL: SC Magdeburg gewinnt Topspiel gegen MT Melsungen

Moritz Preuss vom SC Magdeburg in Aktion © Imago

Die Mannschaft von Bennet Wiegert setzte sich im HBL-Topspiel am Sonntag 31:27 (15:13) gegen die MT Melsungen durch und festigte damit den vierten Tabellenplatz, der am Saisonende zur Teilnahme an der European League berechtigt.