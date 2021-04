Spontan-Party von 700 Fans: Corona-Verstöße nach Union-Sieg

Bei den Feierlichkeiten von Fans von Union Berlin nach dem Ligaspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag ist es zu Hygieneverstößen gekommen.

Bei den spontanen Feierlichkeiten von Fans des Fußball-Bundesligisten Union Berlin nach dem Ligaspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag ist es zu Hygieneverstößen gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei Berlin dem SID am Sonntag mitteilte, hatten sich nach Abpfiff der Partie (2:1) rund 700 Menschen vor dem Stadion An der Alten Försterei versammelt.