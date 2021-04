FC Bayern: Hansi Flick und Co. - keine Konstanz bei den Trainern

Eine Quizfrage vorweg: Wer war der letzte Trainer, der mehr als drei Jahre beim FC Bayern am Stück tätig war? Die Auflösung gibt es am Ende des Textes.

Sollte Hansi Flick die Münchner tatsächlich wie gewünscht und öffentlich verkündet am Saisonende verlassen, dann wäre der Sextuple-Coach der elfte Trainer, den die Bayern in den vergangenen 17 Jahren verschlissen haben. Wobei Jupp Heynckes in dieser Zeit sogar dreimal an der Säbener Straße verantwortlich war.