Formel 1, Imola: Haas-Pilot Mick Schumacher nach Fehler mit Einschlag

Mick Schumacher verliert früh im Rennen die Kontrolle über den Haas. Der leichte Einschlag hat Folgen. Auch Teamkollege Mazepin ist in eine Kollision verwickelt.

Mick Schumacher hat beim Großen Preis der Emilia Romagna eine Schrecksekunde erlebt. ( Formel 1 in Imola: Rennen JETZT im SPORT1 -Liveticker )

Der Hass-Pilot verlor in einer frühen Safety-Car-Phase in der vierten Runde beim Aufwärmen seiner Reifen die Kontrolle über das Auto und touchierte nach einem Dreher am Boxenausgang die Mauer.