Formel 1 in Imola: Feuer bei Aston Martin, Sorgen bei Bottas, Alonso im Kies

Bei Aston Martin bricht kurz vor dem Start in Imola Hektik aus. Grund ist ein Feuer am Wagen von Lance Stroll. Auch bei Vettel und Mercedes gibt es Probleme.

Aufregung bei Aston Martin kurz vor dem Start des Großen Preis der Emilia Romagna! (Formel 1 in Imola: Rennen am So. ab 15 Uhr im SPORT1-Liveticker)