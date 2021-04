Rüge für den Trainer: FC Bayern "missbilligt" Flicks Verhalten

Der Vorstand von Bayern München hat Hansi Flick am Sonntagnachmittag eine Rüge erteilt. Einen Tag nach der öffentlichen Ankündigung des Trainers im Anschluss an das Spiel beim VfL Wolfsburg (3:2), er habe den Verein um die vorzeitige Auflösung seines Vertrages gebeten, teilte das Gremium in einer schriftlichen Stellungnahme mit: "Der FC Bayern missbilligt die nun erfolgte einseitige Kommunikation durch Hansi Flick und wird die Gespräche wie vereinbart nach dem Spiel in Mainz fortsetzen." Bei Mainz 05 spielt der FC Bayern am 24. April.