FC Bayern: Miroslav Klose kritisiert Kommunikation wegen Flick

Wenger, Rangnick und Co.: Doppelpass spekuliert über Flick-Nachfolge

Es kracht an allen Ecken und Enden beim FC Bayern. Nach Hansi Flicks Ansage den Klub verlassen zu wollen, meldet sich nun auch sein Assistent Miroslav Klose zu Wort.

Jetzt knallt's so richtig beim FC Bayern!

Am Sonntag reagierten die Bosse der Münchner mit deutlichen Worten auf den Vorstoß von Hansi Flick, der offenbar ohne Rücksprache mit den Verantwortlichen am Samstag verkündet hatte, den Klub am Saisonende vorzeitig verlassen zu wollen.