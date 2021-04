Hertha BSC: Carsten Schmidt spricht im Doppelpass über Bobic-Verpflichtung

Hertha BSC will zurück in den Europapokal. Fredi Bobic soll sie dahin führen. Im CHECK24 Doppelpass erklärt Klub-Boss Carsten Schmidt, wie das gelingen soll.

Damit verlässt er einen Verein, der wohl zukünftig in der Champions League spielt, und heuert bei einem Abstiegskandidaten an, der womöglich in der nächsten Spielzeit zweitklassig ist.