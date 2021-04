Nach irritierendem Interview: Funkel entschuldigt sich

Funkel, der am vergangenen Montag auf den entlassenen Markus Gisdol folgte, zeigte sich am Sonntag überrascht davon, "dass ich in den Sozialen Medien so angegriffen worden bin". Es habe ihn auch "ein Stück weit traurig gestimmt", berichtete er sichtlich emotional. Jeder, der ihn kenne, "weiß, wie ich bin. Ich hab mit so vielen Spielern zusammengearbeitet aus allen Kontinenten. Es hat mir immer Spaß gemacht. Egal, ob der Spieler jung, alt oder was weiß ich ist", so Funkel.