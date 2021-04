Dota 2-Guide: Mit Lycan zum Sieg

So dominiert ihr mit Lycan

Lycan ist deshalb so gut, weil er einer der wenigen Helden in Dota 2 ist, die ein Spiel komplett allein gewinnen können – mit Lycan müsst ihr euch nicht auf Teammates verlassen. Im Idealfall spielt man Lycan sehr aggressiv: Der Gegner möchte farmen, doch ihr macht genau das Gegenteil und greift direkt an. In der frühen Phase des Spiels kann es kein Held mit ihm aufnehmen. Sobald die Schwächen des gegnerischen Teams ausgemacht wurden, kann mit Lycan gepusht werden. Ohne Crowd Control des Feindes gibt es keine Gegenwehr.