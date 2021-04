2. Bundesliga: VfL Bochum - Hannover 96 4:3, VfL Osnabrück - Fortuna Düsseldorf 0:3

Der VfL Bochum nimmt eine wichtige Hürde und macht einen großen Schritt in Richtung Bundesliga. Die Bochumer behalten in einem echten Spektakel die Oberhand.

Nach dem spektakulären 4:3 (2:1)-Sieg gegen Hannover 96 klopfen die Bochumer mehr als deutlich an die Tür zur Bundesliga an. Damit hat Bochum erneut mit einem Sieg auf eine Niederlage geantwortet. Eine Woche nach dem 0:3-Rückschlag beim SC Paderborn baute der VfL seinen Vorsprung vor dem Tabellenzweiten SpVgg Greuther Fürth auf sechs Punkte aus. ( Tabelle der 2. Bundesliga )

In der Nachspielzeit bricht der Wahnsinn ein

Im zweiten Durchgang legte Simon Zoller das 3:1 nach (61). Hannover verkürzte in Person von Marvin Ducksch (67.), ließ in der Folge aber einige Chancen zum Ausgleich aus. ( Spielplan der 2. Bundesliga )

In der Nachspielzeit brach dann der Wahnsinn über Bochum ein: Philipp Ochs erzielte zunächst den Ausgleichstreffer (90.), doch Bochum hatte noch eine Antwort. Tesche traf in der 92. Spielminute zum Sieg. ( Spielplan der 2. Bundesliga )

Der VfL, der nach elf Jahren die Rückkehr in die Bundesliga anstrebt, benötigte gegen stark beginnende Gäste offenbar einen Weckruf. Kaisers Treffer zur 96-Führung war hochverdient, weil die Niedersachsen im Minutentakt Großchancen herausgespielt hatten: Erst rettete Cristian Gamboa bei einem Schuss von Genki Haraguchi für seinen Torhüter Manuel Riemann, der einen Ausflug an den Strafraumrand gewagt hatte (20.). Dann traf Simon Falette die Latte des Bochumer Tores (21.).

Kaisers Treffer zeigte Wirkung, der VfL schaltete in den Vorwärtsgang. Nach einem Eckball von Robert Zulj glich Tesche per Kopf aus, Holtmann schloss einen Angriff, den Keeper Riemann mit einem langen Pass eingeleitet hatte, mit der Pausenführung ab.

Düsseldorf wahrt Aufstiegschancen

Die Fortuna kam an der Bremer Brücke gut in die Partie. Nach einem Fehlpass von VfL-Keeper Phillip Kühn schalteten die Gäste schnell, doch Kühn machte seinen Fehler gegen den freistehenden Kownacki wieder gut (4.).

Bei der nächsten guten Möglichkeit scheiterte Sobottka aus spitzem Winkel am gut reagierenden Kühn (18.). In der Folge fehlten Düsseldorf zunächst die Ideen im Offensivspiel, bis Peterson den Ball ins lange Eck zirkelte.

Heidenheim rückt auf Rang vier vor

Und auch der 1. FC Heidenheim bleibt im Rennen um den Aufstieg in die Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt kam bei Jahn Regensburg dank hoher Effizienz zu einem verdienten 3:0 (2:0) und rückte damit bis auf zwei Punkte an den Hamburger SV auf dem Relegationsplatz heran. ( LIVETICKER zum Nachlesen )

Allerdings bleibt die Tabelle schief: Die Hanseaten bestreiten ihr 29. Spiel in dieser Saison erst am Donnerstag beim SV Sandhausen, Heidenheim empfängt schon am Mittwoch in seinem 30. Spiel Tabellenführer VfL Bochum.