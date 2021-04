Hertha BSC, Corona: Rune Jarstein verlässt Klinik - Schmidt spricht über Maßnahmen

Hertha BSC musste das gesamte Team in Quarantäne schicken, nachdem sich innerhalb von kürzester Zeit vier Akteure mit dem Corona-Virus infiziert hatten. Deshalb mussten auch drei Bundesliga-Spiele der Hertha verlegt werden .

Am schlimmsten von COVID-19 betroffen war jedoch mit Rune Jarstein Profi, der sich bereits Anfang April mit dem Virus angesteckt hatte. ( Spielplan der Bundesliga )

Schmidt: "Erster Schritt des Dramas vorgezeichnet"

"Wenn man mit Corona ins Krankenhaus kommt, ist der erste Schritt eines Dramas leicht vorgezeichnet", sagte Schmidt weiter: "Rune hatte Glück. Er ist ein Hochleistungssportler, er war in sehr guten Händen in der Charité in Berlin."