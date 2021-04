FIFA 21: Der neue Meta-IV mit 90 Tempo: Adam Marusic

Hauptsache schnell

Doch wie kommen diese Werte zustande? Marusic ist eigentlich ein gelernter rechter Mittelfeldspieler und seine FUT-Karte hat in der Standardvariante eine 77er-Bewertung mit 87 Tempo. In dieser Saison wird Marusic bei Lazio Rom von seinem Trainer Simone Inzaghi allerdings vorzugsweise als rechter Innenverteidiger in einem 3-5-2-System eingesetzt. Im Spiel gegen Hellas Verona performte der 28-Jährige so gut, dass er nun ins FIFA 21 Team of the Week berufen wurde.