DEL Playoffs: Liga stellt Regeln bei Corona-Ausfall klar

Wer in Quarantäne muss, verliert

Ab jetzt gilt: Muss ein Playoff-Teilnehmer wegen Corona-Infektionen in Quarantäne und kann nicht antreten, verliert er das Spiel. "Dann gibt es keine Nachrücker", hatte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke bereits am Donnerstag dem SID gesagt: "Auch während der Playoffs heißt es: Wer raus ist, ist raus." Wer etwa im Viertelfinale ausscheidet, kann nicht für einen Halbfinalisten in Quarantäne nachrücken.

Zudem gab die DEL nun auch offiziell bekannt, dass das wegen der Corona-Quarantäne der Iserlohn Roosters über Ostern abgesagte Hauptrundenspiel bei den Straubing Tigers nicht nachgeholt werden kann. Somit entscheidet über die letzten Playoff-Teilnehmer in der Nord- und Süd-Gruppe tatsächlich der Punktequotient, also Bruchteile eines Zählers.

"Es ist ärgerlich, weil es zwei Mannschaften betrifft, die am Strich sind", hatte Tripcke dem SID gesagt: "Aber dass es so kommen könnte, haben wir von Anfang an gewusst. Die Verzerrung wäre noch größer, wenn ein Team in drei Tagen dreimal spielen müsste."