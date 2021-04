FA-Cup: Chelsea zieht ins Finale ein - Thomas Tuchel wird gelobt

Thomas Tuchel schlägt im FA-Cup-Halbfinale mit Pep Guardiola den nächsten Top-Trainer und wird für seinen Matchplan gefeiert. Der hat auch was mit Timo Werner zu tun.

Die vorläufige Krönung: Thomas Tuchel erreichte am Samstag mit einem 1:0-Sieg über Manchester City das Finale des FA-Cups - als erster deutscher Trainer überhaupt.

Als er dann noch erfuhr, dass er am 15. Mai als erster deutscher Coach um den Titel im ältesten Fußball-Wettbewerb der Welt spielen wird, war er vollends überwältigt. "Oh, wirklich? Oh, wow!", rief der 47-Jährige verblüfft. "Das ist wunderbar, wunderbar! Ich bin sehr stolz auf mein Team, aber auch auf mich."