FC Bayern: Hansi Flick will gehen - Reaktionen im Doppelpass

Für SPORT1 -Experte Alfred Draxler ist dieser Punkt allerdings fraglich. "Man muss sich auch eine Frage stellen: Wäre der Posten als Bundestrainer nicht frei, ob er sich da auch so konsequent verhalten hätte. Ich denke, dass er von Anfang an Bundestrainer werden wollte. Da laufen der DFB und Hansi Flick mit ausgebreiteten Armen aufeinander zu. Ich glaube, dass es ihn zum DFB drängt, und ich bin auch sicher, dass er nach der EM oder während der EM als Bundestrainer vorgestellt wird", sagte Draxler.

"Fakt ist auch, dass es an der Kommunikation hapert, finde ich. Bei Bayern München war es in der Vergangenheit immer so, dass, wenn man nach außen geht oder etwas präsentiert, dann tut man das mit einer Stimme, und das ist bei Bayern München nicht mehr der Fall", sagte Effenberg.

Draxler: Bayern müssen sich ordnen

Draxler erklärte: "Die Situation passiert in einer Phase, in der die Bayern in einem totalen Umbruch sind, ein kleines Machtvakuum entsteht. Man weiß nicht so genau: Wie viel hat Kalle Rummenigge noch zu sagen? Wie viel hat Oliver Kahn schon zu sagen. In diesem kleinen Machtvakuum passiert jetzt das mit Hansi Flick, deswegen glaube ich, dass die Bayern sich jetzt erst mal ordnen müssen."