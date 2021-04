Skifliegen der Frauen abgelehnt - Weltmeisterin Lundby "unglaublich enttäuscht"

Für Katharina Althaus und Co. bleibt Skifliegen vorerst ein Traum. Auch in der Olympiasaison wird es keine Wettbewerbe für Frauen auf den größten Schanzen der Welt geben.

Maren Lundby "unglaublich enttäuscht"

Zusätzliche Weltcups in Deutschland

Eine Chance, die sich trotz allem für die Springerinnen ergibt: Die Weltcup-Wochenenden in Klingenthal (11./12. Dezember) und in Willingen (28. bis 30. Januar) bestreiten sie gemeinsam mit den Männern bestreiten und können dementsprechend mit mehr Aufmerksamkeit rechnen. Hinzu kommt noch eine deutsche Station im Schwarzwald (Titisee-Neustadt oder Hinterzarten) am 12./13 März.

Die deutschen Männer haben insgesamt fünf Heimspiele: Nach Klingenthal geht es zu den Tourneespringen nach Oberstdorf (29. Dezember) und Garmisch-Partenkirchen (1. Januar). Willingen ist die Generalprobe für die Olympischen Spiele in Peking (4. bis 20. Februar). Nach der Flug-WM in Vikersund (nur für Männer/11. bis 13. März) geht es zum Fliegen nach Oberstdorf, was in der ursprünglichen Planung nicht vorgesehen war.