Beachvolleyball: Ludwig/Kozuch direkt ins Achtelfinale von Cancun

Während Ludwig/Kozuch ihr Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) so gut wie in der Tasche haben, sind Karla Borger und Julia Sude sicher dabei. In Cancun unterlagen die Stuttgarterinnen allerdings zunächst den Kanadierinnen Heather Bansley/Brandie Wilkerson 1:2. Es folgte ein 2:0 gegen die Mexikanerinnen Maria Quintero/Susana Torres und der Einzug in die erste K.o.-Runde.