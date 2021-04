Friedhelm Funkel reagiert "traurig" auf Vorwurf des Rassismus

Rassismus-Vorwürfe gegen Funkel

Was war passiert? Im Interview nach dem Spiel bei Sky versuchte der 67-Jährige die Niederlage zu erklären: "Leverkusen hat natürlich auch eine enorme Schnelligkeit durch ihre, ihre - ja, den einen oder anderen Ausdruck darf man ja jetzt nicht mehr sagen - durch ihre Spieler, die halt so schnell sind."

Die Entrüstung war entsprechend groß, vereinzelt wurde sogar ein sofortiger Rücktritt oder die Entlassung Funkels gefordert. Unter anderem äußerte sich die Fanseite "1.FC Köln Supporters USA" und verlangte in einem offenen Brief das Aus für Funkel bei ihrem Verein: "Seine Aussagen nach dem Spiel gegen Leverkusen sind polemisch, entmenschlichend und schlichtweg rassistisch. Das kann nicht sein und darf nicht ohne Konsequenzen bleiben."

Funkel-Entschuldigung lässt Fragen offen

Am Sonntag trat Funkel dann in Köln vor die Reporter und erklärte sich ein weiteres Mal - erneut ohne darauf einzugehen, was konkret er gemeint hat, als er von Ausdrücken sprach, die man nicht mehr sagen dürfe.

"Überrascht und ein Stück weit traurig"

"Jeder, der mich kennt, weiß wie ich bin", sagte Funkel: "Ich habe mit so vielen Spielern gearbeitet, von so vielen Kontinenten: Wenn ich da wirklich missverstanden worden bin, dann tut mir das echt leid. Mehr kann ich da gar nicht zu sagen."

Funkel zeigte sich dann enttäuscht über die Vorwürfe: "Ich war total überrascht, dass ich so angegriffen worden bin. Ich hab mit so vielen Spielern zusammengearbeitet, es hat mir immer Spaß gemacht, egal ob der Spieler jung, alt oder was weiß ich ist." Die Kritik an ihm hätte ihn "überrascht und ein Stück weit traurig gestimmt".